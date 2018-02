Komplikace pro hokejovou reprezentaci? Jandač na tréninku postrádal nemocného útočníka

Michal Vondrka při odletu na ZOH do Pchjongčchangu.

Chomutovský kapitán sice krátce po poledni přicestoval se zbytkem týmu do haly v areálu Jihokorejské univerzity v Soulu, v šatně se však do hokejové výstroje neoblékl a na led nešel. Místo toho se vrátil zpátky na hotel.

Pětatřicetiletý účastník tří světových šampionátů se potýká se zvýšenou teplotou a kašlem, trenéři nechtěli riskovat zhoršení zdravotního stavu, takže Vondrkovi radši dali volno. „Nemělo by ale jít o nic vážného, možná je to i důsledek desetihodinového letu do Soulu," řekl tiskový mluvčí Českého svazu ledního hokeje Zdeněk Zikmund.

Z preventivních důvodů Vondrka dostal jednolůžkový pokoj a odstěhoval se tak od spolubydlícího Romana Červenky.

Místo Vondrky se tak na levém křídle třetí formace vedle plzeňských Gulaše s Mertlem proháněl Dominik Kubalík.

Přesilovková komanda v akci

Národní tým se během pátečního tréninku, který už vedl uzdravený hlavní kouč Jandač, věnoval i nácviku her v početní převaze. V první přesilovkové lajně byl obránce Nakládal s útočníky Eratem, Kovářem, Řepíkem a Horákem, tu druhou tvořil zadák Mozík a forvardi Červenka, Mertl, Gulaš a Radil.

V neděli reprezentaci čeká v Soulu generálka na olympiádu proti Finsku (od 07:30 SEČ), do samotného turnaje pak Češi vstoupí ve čtvrtek proti Jižní Koreji.