Růžičku zastihl povolávací rozkaz do Koreje v Dubaji. Olympiádu po nominaci pustil z hlavy

Má za sebou hodně náročné poslední dny. Ještě v neděli byl Martin Růžička s partnerkou na dovolené, kde se dozvěděl, že se má co nejdříve dostat do Koreje, aby se místo zraněného Gulaše připojil k reprezentaci. V úterý vpodvečer se už třinecký kanonýr hlásil v dějišti ZOH.

Co všechno jste musel stihnout?

Od nedělního odpoledne to bylo hodně hektické. Byli jsme zrovna s partnerkou na dovolené v Dubaji, když jsem měl telefonát od trenéra Jandače. Musel jsem se sbalit, v Praze jsem šel druhý den nafasovat olympijské věci a večer už jsem letěl do Koreji.

Partnerka neprotestovala, že dovolená končí?

Ani ne, protože už bychom stejně museli domů. V pondělí jsem se měl hlásit v Třinci na tréninku.

Udělal vám Jandačův telefonát velkou radost?

Byla to příjemná zpráva. V první řadě chci ale říct, že je mi líto Gulyho, protože si olympiádu zasloužil. Hrál výborně, jsme kamarádi a mrzí mě to i za něj.

Že se vaše jméno neobjevilo už v původní nominaci, patřilo k největším překvapením. Byl jste hodně zklamaný?

Byl, to nebudu zastírat. Ale už se stalo a nechtěl bych se k tomu vracet. Po nominaci jsem olympiádu vypustil z hlavy. Nechtěl jsem se na ni upínat, protože nikomu nepřeju nic zlého. O to víc mě pak překvapilo, když mi v neděli z reprezentace zavolali.

Jak se po desetihodinovém letu cítíte?

Svěží samozřejmě nejsem. Musím ale říct, že jsem to čekal horší. Čekám ale, že únava na mě dolehne později.

Do haly v Kangnungu jste dorazil zrovna v době, kdy národní tým trénoval. Nemrzí vás, že už jste nestihl jít vyjezdit únavu na led?

Je škoda, že to nevyšlo. Přijel jsem těsně poté, co kluci začali. Tak se půjdu akorát vyjezdit na kole, abych aspoň něco udělal a trošku zregeneroval.

Tušíte, jak dlouho vám potrvá zadaptovat se?

Mám zkušenosti z angažmá v Rusku, kde jsme pořád létali sem tam. Snad mi to nebude trvat dlouho. S trenéry jsem ještě nemluvil, jaké se mnou mají záměry. Domluvíme se, co a jak.

Už jste vstřebal, že je pro vás olympiáda skutečností?

Už při fasování olympijské kolekce mi to došlo a po příletu do Koreje to na mě dýchá ještě víc. Je to krásný pocit, který si užívám.

Ozvalo se vám s gratulací hodně kamarádů a známých?

Zpráv přišlo opravdu dost, na některé jsem ještě ani nestačil odepsat. Budu to muset dohnat. I pár kluků ze současného kádru reprezentace mi hned psalo.