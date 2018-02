Hokejisté ve středečním čtvrtfinále potkají vítěze duelu Američanů se Slovenskem

Vítězstvím nad Švýcarskem si čeští hokejisté zajistili prvenství ve skupině A olympijského turnaje a s ním i přímý postup do středečního čtvrtfinále. Už ale mohou i konkrétně přemýšlet z jakého souboje vzejde jejich příští soupeř.

V tuto chvíli je už totiž jasné, že Češi budou druhým nejlepším mužstvem základní části turnaje, protože před nimi každopádně skončí vítěz souboje Švédů s Finy. Z toho vyplývá, že čtvrtfinálovým soupeřem Česka se stane vítěz předkola, v němž se utká sedmý tým s desátým v pořadí ze žebříčku sestaveného na základě výsledků v základních skupinách.

V žebříčku rozhodují následující kritéria: 1. umístění ve skupině, 2. počet bodů, 3. rozdíl skóre, 4. vyšší počet vstřelených branek, 5. lepší umístění ve světovém žebříčku.

Vítězové skupin a nejlepší tým z druhého místa ve skupině jsou následně nasazení přímo do čtvrtfinále. Zbývajících osm týmu bude podle výše uvedeného žebříčku nasazeno do úterního předkola play off tak, že bude hrát pátý s dvanáctým, šestý s jedenáctým, sedmý s desátým a osmý s devátým.

Vítězové z předkola se pak střetnou s přímo nasazenými čtvrtfinalisty o postup do semifinále. Vítězové semifinále budou hrát finále a poražení semifinalisté o třetí místo.

Přestože ještě zbývají dohrát v základní části dva zápasy (Švédsko-Finsko, Korea-Kanada), tak už je v této chvíli jasné, že sedmou příčku v souhrnném pořadí obsadí USA a desátou Slovensko, čímž českým soupeřem ve čtvrtfinále bude vítěz jejich vzájemného duelu.

Přímo ve čtvrtfinále je vedle Česka i výběr OSR, postoupí tam také vítěz duelu Švédsko-Finsko a zřejmě i Kanada, pokud porazí v základní hrací době Koreu. Při naplnění těchto papírových předpokladů by se v úterním předkole play off utkaly poražený z duelu Švédsko/Finsko-Korea, Slovinsko-Norsko, USA-Slovensko a Švýcarsko-Německo.