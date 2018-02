OLYMPIJSKÝ SOUHRN: Odplata za Soči vyšla, hokejisté jdou dál! Legenda má historický zápis

Čeští hokejisté vyhráli ve čtvrtfinále olympijských her v Pchjongčchangu nad Spojenými státy americkými 3:2 po nájezdech. Jako jediný se trefil v rozstřelu ve druhé sérii útočník Petr Koukal. Brankář Pavel Francouz kryl všech pět pokusů USA.

Češi mají šanci bojovat o medaili pod pěti kruhy poprvé od bronzu v roce 2006 v Turíně. V semifinále velkého turnaje jsou poprvé od domácího mistrovství světa v Praze v roce 2015 a jediná výhra je dělí od první medaile od světového šampionátu ve Švédsku a Finsku v roce 2012.

V semifinále se Češi utkají s výběrem olympioniků z Ruska, kteří deklasovali Nory 6:1. V druhém semifinále si zahrají Kanaďané, kteří udolali Finy 1:0, s Německem. Ti překvapivě porazili Švédy 4:3 v prodloužení.

Norce Marit Björgenové sice nevyšel ve sprintu dvojic útok na osmé olympijské zlato, ale díky bronzu po boku krajanky Maiken Caspersenové Fallaové získala 14. medaili a stala se nejúspěšnějším sportovcem v historii zimních olympiád. Senzační zlato vybojovaly Američanky Kikkan Randallová s Jessicou Digginsovou před Švédkami Charlotte Kallaovou a Stinou Nilssonovou. Kateřina Beroušková s Petrou Novákovou vypadly v semifinále.

Norům vybojovali zlato v mužském sprintu Johannes Hösflot Klaebo a Martin Johnsrud Sundby. Druzí skončili Rusové Denis Spicov, Alexander Bolšunov a třetí nečekaně Francouzi Maurice Manificat, Richard Jouve. Český pár Martin Jakš a Aleš Razým obsadili sedmé místo.

Soutěž krasobruslařek vede Alina Zagitovová před kolegyní z týmu olympijských sportovců z Ruska Jevgenijí Medveděvovou. Obě překonaly rekordní známku Medveděvové z týmové soutěže v úvodu těchto her. Průběžně třetí pozici drží úřadující vicemistryně světa Kaetlyn Osmondová z Kanady. Česká republika v této kategorii zastoupení nemá.

Na Vonnovou zůstal bronz

Královnou olympijského sjezdu v Pchjongčchangu je italská lyžařka Sofia Goggiaová. Už druhou stříbrnou medaili na hrách v Koreji slaví Ragnhild Mowinckelová a bronz získala americká hvězda Lindsey Vonnová, olympijská vítězka sjezdu ve Vancouveru před osmi lety. Kateřina Pauláthová obsadila 26. místo.

Pětadvacetiletá Goggiaová potvrdila roli jedné z favoritek a vedoucí ženy sjezdařského pořadí ve Světovém poháru. Mowinckelová se naopak postarala o další překvapení a stejně jako v obřím slalomu slaví stříbro. Obě dělilo pouhých devět setin sekundy.

"Normálně se mnou cloumají mnohem víc emoce, nevím, proč dneska ne. Když jela Mowinckelová, jen jsem si říkala: 'Prosím, ať mi moje zlato zůstane'. V horní pasáži jsem nebyla moc rychlá, ale jela jsem takticky a zkušeně," řekla Goggiaová, jež vyhrála v Koreji před rokem testovací závod v rámci Světového poháru.

Vonnová ztratila na vítěznou Italku 47 setin a ve 33 letech se stala nejstarší medailistkou v ženských alpských disciplínách v olympijské historii. Odveta s Goggiaovou ji čeká 14. března, kdy se ve finále SP v Aare utkají o malý křišťálový glóbus. Zatím má navrch dnešní vítězka o 23 bodů.

"Byla jsem nervózní, věděla jsem, že je to můj poslední sjezd na olympiádě. Bojovala jsem, dala do toho všechno. Jízda byla dobrá, proto mě trochu překvapilo, že jsem v cíli byla (průběžně) až druhá. Ale těch posledních osm let nebylo jednoduchých, proto je bronz hezký," přiznala Vonnová.

Pauláthová zaostala za Goggiaovou o pět a půl sekundy. "Můžu být spokojená s třicítkou, nicméně vím, že spousta holek vypadla, takže to tak uspokojivé není, ale já ráno počítala, kolik mám sjezdů, a mám čtyři," řekla Pauláthová. "Začala jsem s nima loni a teď jsem na olympiádě. Vím, že tu mají být ti nejlepší, ale já s tím, co mám za sebou, co jsem před devíti měsíci ležela na stole s rozřezanou nohou, tak se do toho vůbec nepustím tak, jak bych se pustila, kdybych měla normální trénink," řekla.

Senzační vítězka super-G Ester Ledecká ve sjezdu nestartovala, neboť už trénuje na snowboardu.

Zraněný Horák nenastoupil

Snowboardista Petr Horák nenastoupil do kvalifikace olympijské soutěže v Big Airu. Nad účastí českého reprezentanta visel otazník po pádu v tréninku a jeho zdravotní stav mu start v rizikové skokanské soutěži neumožnil.

Horák upadl při pokusu o trojité salto. Při nepovedeném dopadu dokonce rozlámal prkno, sám jako zázrakem vyvázl bez fraktur. "Trochu mě to i překvapuje, protože jsem přelítl skoro celý dopad a dopadl čistě na bok," uvedl Horák na facebooku.

Do závodu jej ale nepustily četné potlučeniny. "Mám kompresně naražené obě kyčle, bederní páteř a natažená třísla. Sotva teď chodím, akorát bych si tam ještě přitížil," popsal svůj stav.

Norští rychlobruslaři šokovali

O medaile při premiéře Big Airu na ZOH muži zabojují v sobotu. V kvalifikaci dostal nejvyšší známku Carlos Garcia Knight z Nového Zélandu (97,50), mezi dvanáctku finalistů nepostoupili například úřadující světový šampión Staale Sandbech z Norska, jemuž k tomu chybělo jen 0,25 bodu, či dvojnásobný mistr světa Roope Tonteri z Finska. Ve hře jsou naopak všichni tři medailisté ze slopestylu Red Gerard z USA a Kanaďané Max Parrot a Mark McMorris.

Zlato ve stíhacím závodě rychlobruslařek na OH v Pchjongčchangu poprvé získalo Japonsko. Ve finále Japonky porazily Nizozemky, bronz mají Američanky. Nečekanými olympijskými šampióny se premiérově stali Norové, kteří ve finále porazili Koreu.

Olympijský závod bobistek vyhrály v Pchjongčchangu Němky s pilotkou Mariamou Jamankaovou o sedm setin před americkým dvojbobem, který řídila Elana Meyersová-Taylorová. Pro ni to byla třetí olympijská medaile, zlato jí však stále uniká. Třetí skončila dvojnásobná olympijská vítězka Kanaďanka Kaillie Humphriesová.