Zraněný Jordán nakonec nehrál. Uvidíme, co bude dál, říká jandač

Figuroval v původním zápise o utkání, dokonce ještě čtyřicet minut před zápasem s Američany byl se zbytkem týmu na ledě, do čtvrtfinále ZOH s Američany už ale hokejový obránce Michal Jordán nezasáhl. Místo něj musel narychlo obléct výstroj Ondřej Vitásek, jenž měl zůstat na tribuně.

Jordána píchlo ve svalu při úterním tréninku, který nedokončil. Přesto do poslední chvíle věřil, že proti USA nastoupí. „Z předzápasového rozbruslení ale slezl z ledu a uvidíme, jak to s ním bude dál," uvedl po postupu do semifinále trenér Josef Jandač.

Vitásek ve čtvrtfinále odehrál jen čtyři střídání, na ledě strávil 2 minuty a 27 vteřin. Poté, co byl přítomen úvodnímu gólu Donata, ho už Jandač do zápasu neposílal a točil sedm obránců.