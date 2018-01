Posměšky na Facebooku? Měl bych se s tím srovnat, ví Koudelka. Restart začal na rybách

Uvítal jste své stažení z Turné?

To bylo mé rozhodnutí, byť s ním hodně lidí nesouhlasilo. Mysleli, že hážu flintu do žita, jenže já jsem bojovník, který se nevzdává. Už nepatřím mezi nejmladší, tak jsem poprvé využil své zkušenosti. Před rokem dvěma, když mi to nešlo, zkoušel jsem to znova, trénovali jsme, skákali a já viděl, že to je pořád to samé. Teď to chtělo vypnout.

Jak jste vypnul?

Týden jsem měl úplně volno, v lednu jsem byl na rybách v Česku, dokonce se mi povedl můj nejlepší úlovek, kapr, který měl deset kilo a 82 centimetrů.

Jaký byl pak návrat k tréninku?

Nebyl jsem šestnáct dnů na můstku, až teď v Seefeldu. Neříkám, že tam je razantní zlepšení, abych byl hned na stupních nebo do desítky, ale důležité je, že mě to bavilo.

Kdy se vypařila vaše letní skokanská forma?

Těsně před začátkem Světového poháru, kdy se měnil materiál. Zapomněl jsem skákat během dvou dnů, což je divné, ale hlava už to nepustila.

V čem byl z materiálu největší problém?

Velký problém byl s brýlema, těsně před začátkem svěťáku jsem myslel, že jsem si na ně zvykl, přijeli jsme na noční skákání do Wisly a já moc neviděl.

Co často omílaná velká helma?

Hned po kvalifikaci ve Wisle se rozjely na Facebooku různé posměšky, kde se to ještě zvětšovalo, za den mi přišla asi stovka zpráv… Na druhou stranu bych se s tím měl umět srovnat. Přišel nový sponzor, asi nastala chyba na úseku skoků, ale nastala i u mě, měl jsem být razantnější. Buď helmu odmítnout, nebo si nechat starou, ať ji jen přestříkají.

Proč jste to tedy neřešil?

V tu chvíli mi to šlo, nechtěl jsem si tím zasí... hlavu, když to řeknu sprostě. Měl jsem na začátku zimy obrovské ambice, na soustředěních jsem skákal jako jeden z nejlepších i proti Němcům, Rakušanům a Polákům. Nepočítal jsem s tím, že by mi to nešlo.

I kouč Richard Schallert, kterému hodně důvěřujete, byl prý připraven rezignovat.

Jsem rád, že zůstal, naštěstí jsem u těch jednání nebyl, třeba bych se rozčílil. Richie se o tom nechtěl bavit, aby mě to nezatěžovalo. Bylo to pro něj těžké, ale už jsme zase plní motivace.