Historický zápis Björgenové. V 37 letech se stala nejúspěšnější sportovkyní ZOH

Svoji sbírku načala už před šestnácti lety v Salt Lake City, kde byla stříbrná se štafetou. Teď už má medaili s pořadovým číslem čtrnáct, odskočila tak svému legendárnímu krajanovi, biatlonistovi Olemu Einarovi Björndalenovi.

„Je to pro mě těžko pochopitelné," přiznávala Björgenová. „Když pořád ještě závodíte, tak se soustředíte jen na další závod. Asi mi to dojde, až budu mít více času se ohlédnout a uvědomit si, co jsem dokázala," líčila Norka, které už se kovy nemůžou ani vejít do šuplíku. Vždyť ze světových šampionátů jich má dalších šestadvacet...

„Jako malá jsem koukala na Marit v televizi a chtěla být jednou rychlá jako ona. A teď jsem u toho, kdy se stala nejúspěšnější (zimní) olympioničkou historie," cenila si parťačka Björgenové ve sprintu, o deset let mladší Maike Kaspersen Fallaová.

Björgenová už v Pchjongčchangu vyhrála s norskou štafetou, čímž získala své sedmé olympijské zlato, i v této statistice nemá mezi ženami konkurenci. Jen Björn Dählie má ještě o jedno víc.

Nejúspěšnější sportovci na ZOH 1. Marit Björgenová (Nor.), běh na lyžích 14 (7-4-3) 2. Ole Einar Björndalen (Nor.), biatlon 13 (7-4-2) 3. Björn Dählie (Nor.), běh na lyžích 12 (8-4-0) 4. Ireen Wüstová (Niz.), rychlobruslení 11 (5-5-1) 5. Raisa Smetaninová (SSSR), běh na lyžích 10 (4-5-1) 6. Stefania Belmondová (It.), běh na lyžích 10 (2-3-5)

Česká dvojice Kateřina Beroušková, Petra Nováková do finále těsně nepostoupila, lépe se vedlo zkušenému duu Martin Jakš, Aleš Razým, kteří brali sedmé místo. „Pro nás byl cíl postoupit do finále a s každým předjetým soupeřem stoupala spokojenost," hlásil Jakš.

„Podle pořadí ve startovce jsme nebyli ani do deseti. Jen co se týče věku, byli jsme s Kazachstánci nejstarší. Bylo to náročné, ale ti, co byli za námi, trpěli ještě víc," zhodnotil Razým.