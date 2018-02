Lyže i snowboard? Pochyboval jsem, přiznal kouč Ledecké

Co pro vás znamená, že jste společně dosáhli na olympijské zlato?

Jsem šťastný hlavně za Ester, vážně. A jsem poctěn, že jsem k tomu svým malým dílem přispěl. Po nečekaném zlatu ze super-G to nebylo lehké. Je ohromující, jak ten tlak ustála, od toho zlata se odrazila ještě výš.

Bál jste se, aby měla po lyžařském triumfu dostatek koncentrace?

Ester není typ, který by si řekl: Bezva, mám jedno zlato v kapse a hotovo. Věděla, co chce dokázat, směřovala svou energii správným směrem. Byla by docela zklamaná, kdyby odjížděla se zlatem ze super-G a bez snowboardové medaile. Hřeje mě, že si splnila oba sny.

Ester tu dokázala, co nikdo před ní. Co ji dovedlo až ke dvěma zlatým?

Ona je mimořádný jedinec, jeden z největších dříčů a jeden z nejlepších sportovců. Trénink a tvrdou práci miluje ještě víc než vítězství. Kombinace lyžování a snowboardingu je unikátní.

Znáte se dlouho, dříve jste byli tréninkoví kolegové. Byl jste vždy přesvědčený, že se dá kombinace obou sportů na takové úrovni zvládnout?

Víte, znám Ester pět let. Byli jsme parťáci, teď jsem kouč a vždycky jsem pochyboval, že jde dělat dvě věci. Až do loňského října.

Co se tehdy změnilo?

Měli jsme hodně upřímný rozhovor. Jako snowboardový kouč jsem jí říkal, že by v něm měla být větší šance na medaili, tak bychom se na to mohli zaměřit. Šel jsem domů a cítil jsem se, jako bych udělal něco divného. Druhý den jsem jí na tréninku řekl: „Ester, zapomeň na všechno, co jsem ti včera řekl. Jestli chceš lyžovat, lyžuj, je to tvá kariéra, tvůj život. Jsi jiná než kdokoliv, koho jsem v životě potkal. A není důvod si myslet, že tohle nejde." O Ester zkrátka nepochybujte.

Takže jste trochu ustoupil ze svého přesvědčení?

Hodně trenérů v minulosti ji tlačilo k tomu, aby si vybrala. Tak to dnes ve sportu chodí: „Specializuj se, musíš vydělávat." Ale sport má být o zábavě. Pokud tě něco baví, dělej to. A já mám štěstí, že pracuji s někým, kdo je v tom nejlepší na světě. Naším cílem pro tuhle sezónu bylo stvořit šampióna, ne závodního koně. Podporovat Ester, aby dělala svá rozhodnutí.

V jakém smyslu?

Šli jsme třeba na inspekci trati před závodem a obvykle trenér závodníkovi říká: „Tady jeď takhle, tady udělej tohle." A já se spíš ptal: „Ester, co tady vidíš?" A ona odpovídala. Tak to má být, šampiónkou je i díky tomu, že má odpovědnost za své skutky.

Americká sjezdařka Lindsey Vonnová tvrdí, že Ledecká může být inspirací pro děti po celém světe.

Myslím, že by se měl změnit pohled na sportovce. Lidé je vidí jako někoho, pro koho je sport investicí, aby mohli jednou vydělávat peníze, být slavnými. Ale když vidíte Ester a její radost z tréninků... Na to by se měli dívat trenéři a rodiče. Když děláte víc sportů, obohatí vás to i v životě. Když je někdo obskakovaný v devíti letech, protože v něm vidí nového LeBrona Jamesem, změňme to. Chtějme z něj mít Lebrona a Davida Beckhama současně. A hlavně se snažme, aby ho to ta tvrdá práce bavila.