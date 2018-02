Ledecká proti mužům? Trénovat s ní nechtějí

Kvalifikaci jela na stejné trati jako muži a dva účastníky olympiády by porazila. Při závodech Světového poháru často získává pomyslný skalp ještě většího počtu snowboardistů. Nelákal by tak Ester Ledeckou, která těžko hledá mezi ženami konkurenci, i souboj s muži? Ostatně na mužském snowboardu jezdí jako jediná žena v závodním poli a třeba americké lyžařské hvězdy Lindsey Vonnová a Mikaela Shiffrinová už o podobné bitvě pohlaví mluví dlouho.

„Nemyslím, že by to Ester lákalo. Jí záleží hlavně na tom, aby jela co nejrychleji, jak umí. Miluje trénink, miluje vítězství," říká americký snowboardový kouč Ledecké Justin Reiter. „Ale také ji baví na trénincích jezdit proti klukům. Obráceně to ale neplatí," rozesměje se.

A za pravdu mu dává i další jeho svěřenec Michael Trapp. Ostatně on byl jedním z těch, které česká šampiónka v první jízdě na dálku porazila... „Někdy je to přesně ten případ, kdy si říkáte, že nechcete jezdit proti holkám," připouští.

„Jezdíme spolu často. Ona je mezi holkama světová jednička, vždycky chce jezdit proti klukům. A my říkáme: Ester, podívej, já nevím, jestli zrovna tohle chci," směje se. „Ona chce vyhrát každou jízdu, neexistuje, že by jela jen na půl plynu," ví.

Oba jsou dobrými kamarády. Ze slavnostního zahájení her si Ledecká nenechala ujít právě nástup americké výpravy s Trappem. „Ona je jedním z nejlepších parťáků, jaké si můžete přát," má jasno americký olympionik, jenž patří do zástupu obdivovatelů tréninkového odhodlání čerstvé olympijské vítězky.

„Nejtvrději pracující sportovec, jakého jsem kdy potkal," vypálí Trapp. „Nezáleží, jestli zrovna napadlo třicet čísel prašanu, prší nebo je sjezdovka ledová, když nepředvede nejrychlejší jízdy, je pěkně naštvaná," usmívá se. Zatímco řada snowboardistů se v nečase do tréninku nehrne, Ledecká je opačný případ. „Prostě to bere tak, že v den závodu se může stát cokoliv, tak se hodí zkušenosti s každým počasím," vysvětluje Američan.

S Ledeckou sdílí i její tým, a tak u něj na startu stál servisman Petr Kouřil, v cíli potkával fyzioterapeuta Jakuba Marka. „Super borci. S touhle bandou je radost cestovat," usmívá se.