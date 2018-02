Určitě nebudu jen sedět a jíst chlebíčky, ujišťuje Kejval po zvolení do MOV

Vaši předchozí kandidaturu jste pozastavil kvůli anonymnímu dopisu, který na vás na MOV přišel. Musel jste se i teď obhajovat?

Já si říkal, jestli náhodou nebylo dobře, že se to všechno stalo, protože vzápětí následovalo hluboké prověření mé osoby daleko do minulosti, jestli jsem někde něco nespáchal. Trvalo relativně dlouho a vyšel jsem z něj dobře. Takže mám radost, že jsem podle MOV v životě pracoval v rámci etických norem, které mají velmi přísné.

Jak takové prověřování probíhá?

Oni si to prověřovali nezávisle, takže já se až zpětně dozvídal, koho všeho a kde se na mě ptali. Bylo toho dost, dokonce se dotazovali i u lidsko-právních organizací. Myslel jsem si původně, že to bude do jisté míry formální záležitost, ale později jsem se dozvěděl, že to brali velmi vážně.

Teď po volbě se vám ulevilo?

Byl to dlouhodobý proces, začali jsme ho s Romanem Kumpoštem před pěti lety. Mám velkou radost, že se to povedlo, protože ten proces nebyl jednoduchý, přece jen členů MOV je sto lidí na světě. Pro mě je strašně důležité, že Česko má po letech svého zástupce, vždyť Guth-Jarkovský byl jedním z dvanácti zakládajících členů, tak si myslíme, že by tam české zastoupení mělo být.

Jakou byste chtěl mít v MOV roli?

Určitě tam nebudu jen sedět a jíst chlebíčky při přestávkách. Při pracovním obědě mi (prezident MOV) Bach řekl, že neočekává, že se změním a teď usednu na pohodlnou židli, ale že se budu dál snažit pracovat a tlačit věci do budoucna, což jsem mu slíbil. Druhá věc je, že jsem předně Čech a budu pomáhat Čechům.