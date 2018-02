Ruská stopka. CAS zamítl odvolání 45 sportovců, kteří chtěli na ZOH

Arbitrážní soud pro sport (CAS) zamítl těsně před zahájením zimní olympiády v Pchjongčchangu odvolání 45 ruských sportovců, kterým Mezinárodní olympijský výbor (MOV) neumožnil v Koreji startovat. Znamená to, že se na hrách nepředstaví například běžci na lyžích Alexander Legkov a Sergej Usťugov, biatlonista Anton Šipulin nebo hvězdný rychlobruslař Viktor An. S odvoláním neuspěli ani dva trenéři.

Ruský rychlobruslař na krátké dráze Viktor An na archivním snímku.

Nepochodil nikdo ze dvou skupin ruských sportovců, které se k arbitráži odvolali kvůli tomu, že je MOV nezahrnul mezi závodníky, kteří mohou na olympijských hrách startovat pod neutrální vlajkou. Podle arbitráže totiž toto rozhodnutí MOV nelze chápat jako trest.

Proces přidělování pozvánek byl podle CAS posuzováním způsobilosti jednotlivých sportovců a neprokázalo se, že by komise MOV postupovala diskriminačně nebo nespravedlivě. "Ačkoliv byl Ruský olympijský výbor (ROC) suspendován, MOV se přesto rozhodl nabídnout individuálním sportovcům možnost zúčastnit se zimních olympijských her za předepsaných podmínek. Byl to proces, který byl vytvořen pro sladění zájmů MOV v globálním boji proti dopingu a zájmů jednotlivých sportovců z Ruska," uvedl CAS.

Rusko bylo v prosinci vyloučeno ze ZOH v Koreji kvůli dopingovým podvodům na předchozích olympijských hrách v Soči. V Pchjongčchangu bude závodit jen skupina 169 olympijských sportovců z Ruska, kteří jako prokazatelně "čistí" dostali pozvánku MOV. Budou startovat pod neutrální vlajkou a v případě triumfu se jim nebude hrát ruská hymna.