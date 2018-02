Sportovní svátek skončil. Českou vlajku nesla královna her Ledecká

Slavnostní zakončení 24. Zimních olympijskách her v Koreji.

Umělci v rychlobruslařském postoji při závěrečném ceremoniálo olympijských her v Koreji.

Na ploše stadionu vyhrazeného pro ceremoniály nebyla ruská vlajka. Mezinárodní olympijský výbor zvažoval, že právě při zakončení her by byla Rusům, jejichž sportovci startovali pod olympijskou vlajkou, navrácena, ale trest pro ruský olympijský výbor zůstal v platnosti. Naděje Rusů na ukončení suspendace ještě před koncem olympiády zhatily především pozitivní dopingové testy curlera Alexandra Krušelnického a bobistky Naděždy Sergejevové v průběhu her.

Součástí programu bylo předání medailí nejlepším běžcům na lyžích na 30 kilometrů klasicky žen a 50 kilometrů klasicky mužů. Na počest Marit Björgenové a Iiva Niskanena zazněla norská a finská hymna.

Za tónů olympijské hymny, kterou zazpíval jedenáctiletý korejský chlapec, pak byla stažena olympijská vlajka. Vlajku s pěti kruhy pak starosta Pchjongčchangu Sim Če-kuk Bachovým prostřednictvím předal starostovi Pekingu Čchen Ťi-ningovi. Pak zazněla čínská hymna a Peking se představil osmiminutovou prezentací, o niž se postaral čínský filmový režisér Čang I-mou. Ten režíroval i ceremoniály při letních olympijských hrách v Pekingu v roce 2008.

Peking bude prvním městem, které po letní olympiádě přivítá i zimní hry. Uskuteční se od 4. do 20. února 2022. Byl zvolen v červenci 2015 v Kuala Lumpuru, kde porazil kazašské Almaty. Před ZOH 2022 v Pekingu se ještě uskuteční letní olympiáda. Bude rovněž v Asii, od 24. července do 9. srpna 2020 ji přivítá Tokio.

Nad stadionem v Pchjongčchangu pak zhasl olympijský oheň a sportovci se z hlediště vrátili na plochu, aby mohli společně s účinkujícími a skupinami roztleskávaček z různých zemí křepčit na taneční hudbu. Více než dvouhodinový program zakončil ohňostroj. Na olympijském stadionu se ještě uskuteční ceremoniály při paralympijských hrách, které začnou 8. března. Pak budou ochozy rozebrány a zůstane jen hlavní budova, která bude sloužit jako olympijské muzeum.

Na hrách v Pchjongčchangu se rozdělovalo 102 sad medailí. Sedm cenných kovů získala česká výprava. Vedle šampionky v lyžařském super-G a obřím slalomu na snowboardu Ledecké přidali stříbrné medaile rychlobruslařka Martina Sáblíková a biatlonista Michal Krčmář, bronz získaly rychlobruslařka