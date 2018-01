Pódium bylo možné vybojovat. Ale na kilometru mi pořád něco chybí, přiznává Erbanová

Nadšená výkony i výsledky na nejkratší sprinterské trati 500 metrů, rozpačitá z vystoupení na dvojnásobné distanci. Česká rychlobruslařská reprezentantka Karolína Erbanová završila vystoupení na závodech Světového poháru v Erfurtu nedělním pátým místem na kilometrové trati, čímž zopakovala výsledek z pátečního závodu. „Na kilometru je to hledání sebe sama," krčila rameny, když opouštěla halu v nedělním odpoledni.

Ve srovnání s pátečním závodem na kilometru jste sice dosáhla nepatrného zlepšení, v průběhu závodu dokonce byla na třetí pozici, ale nakonec jste skončila znovu pátá. Co chybělo k výkonu, který by zaručil medailovou příčku?

Na kilometrové trati je to hledání sebe sama. Jednou mi nevyjde první kolo, podruhé poslední. Pořád něco chybí. Až se to jednou sejde, tak to snad dopadne.

Do nedělní bitvy na kilometrové trati nenastoupily tři nejlepší závodnice z Nizozemska. Neříkala jste si, že vám stupně vítězů nemohou utéct?

Určitě bylo možné jet na pódium, ale musím uznat, že vítězná Rakušanka Herzogová i druhá Norka Bökková zajely špičkové časy. Led byl hodinu starý, bez úpravy po předchozích závodech. Byl to od nich parádní výkon. Hned jsem věděla, že bude hodně těžké je porazit, když jsem po nich nastupovala k poslední rozjížďce.

Ještě na posledním mezičase jste se držela před Šichovovou z Ruska a tudíž měla třetí místo na dosah, ale nakonec jste ztratila. Je to velké rozčarování?

Věděla jsem, že Rusku v přímém souboji musím porazit. Jak už jsem řekla, je to takové hledání.

Tušíte, proč do závodu nenastoupily elitní závodnice z Nizozemska?

Mají příští týden národní šampionát a chtějí trénovat. Tři dny závodu považují v tomto předolympijském termínu za ztrátu času.

Ze závodů na pět set metrů jste v Erfurtu vybojovala vítězství a druhé místo, zatímco kilometrová trať přinesla dvě páté příčky. Zaměříte se na ni více v tréninku před olympijskými hrami?

Příprava je totožná. Nevím o nikom, kdo by se více chystal na jednu či druhou trať. Snad jen holky, které mají v programu ještě patnáct set metrů, se více soustředí na rozběhy. Ale sprinterky mají tréninky podobné.

Jak tedy budou vypadat dny, které vás dělí od vystoupení na olympijských hrách?

V Nizozemsku se budu připravovat na ledě. Bude to spíše ladění formy, před cestou do Pchjongčchangu. A hned jak bude otevřená olympijská vesnice, přesunu se do dějiště, abych měla před závodem dostatek času aklimatizovat se.