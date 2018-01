Olympiáda už mě pohltila, hlásila Sáblíková. Zraněná záda cestou do Soulu šetřila v byznys třídě

Trojnásobná olympijská šampiónka Martina Sáblíková jako první z české výpravy pro nadcházející zimní bitvy pod pěti kruhy v Pchjongčchangu odletěla přímo do dějiště her. V sobotu odpoledne se třicetiletá rychlobruslařka společně s reprezentační kolegyní Nikolou Zdráhalovou vydala přímým letem za oceán, aby se bez problémů aklimatizovala. „Olympiáda už mě pohltila. I zraněná záda přestala bolet," hlásila s úsměvem Sáblíková, než nasedla do letadla mířícího do Soulu, v němž měla i kvůli vleklým potížím se zraněnými zády rezervovanou letenku v byznys třídě.