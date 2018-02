Co budeme dělat? ptal se partner Ledové babičky. Jedeme dál, reagovala Jágrova vrstevnice

Německá rychlobruslařka Claudia Pechsteinová ani v téměř 46 letech nehodlá uzavřít olympijskou kariéru. Stále sní o desáté medaili z her a uvažuje o startu i za čtyři roky v Pekingu, třebaže by tam v případě účasti oslavila padesátiny (22. února). Byly by to její osmé olympijské hry.