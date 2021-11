Pistorius možná opustí vězení, musí se sejít s rodiči zavražděné partnerky

Šestinásobný paralympijský vítěz zabil Steekampovou na Valentýna před osmi lety lety u nich doma. Údajně v domnění, že je to zloděj, vystřelil několikrát přes dveře koupelny. Původně byl odsouzen na pět let za zabití z nedbalosti, ale odvolací soud čin překvalifikoval na vraždu a poslal atleta s podkolenními amputacemi za mříže na šest let. Na nátlak prokuratury mu v listopadu 2017 odvolací soud trest zvýšil na 13 let a pět měsíců.

Podle jihoafrických zákonů může požádat o podmínečné propuštění v polovině trestu, což nastalo v červenci. Zatím ale zůstává ve vězení, protože se ještě neuskutečnila nezbytná schůzka mezi ním a Barrym a June Steekampovými, rodiči mladé ženy, kterou připravil o život. Rodiče o schůzku požádali, aby se mohli Pistoriuse tváří v tvář zeptat, proč zastřelil jejich dceru. Chtějí tak využít práva, které mají jako příbuzní oběti trestného činu. "Oni mají pocit, že Reeva by měla být slyšet. Oni jsou jejím hlasem a dluží to své milované dceři," řekla agentuře AP jejich právnička Tania Koenová.

Po schůzce pak mají možnost se vyjádřit k Pistoriusovu podmínečnému propuštění. Jejich advokátka zatím nenaznačila, zda jeho propuštění podpoří, nebo nikoliv. Připustila ale, že její klienti byli překvapeni, že se čtyřiatřicetiletý Pistorius může na svobodě ocitnout již nyní. Mysleli si, že to nastane v roce 2023. "Otevírá to hodně ran nebo strhává náplasti, které si na ty rány dali," poznamenala.