Duplantis může být znovu světovým Atletem roku, konkurují mu Warholm a Crouser

Tyčkař Armand Duplantis má šanci být znovu světovým Atletem roku. Loňský vítěz ankety organizované mezinárodní federaci nechybí v pětici finalistů, kterou dnes zveřejnila Světová atletika. Favoritem na korunu ale není. Konkurovat by mu měli zejména překážkář Karsten Warholm a koulař Ryan Crouser, kteří v olympijské sezoně překonali letité světové rekordy.

Mezi finalisty jsou výhradně olympijští šampioni. Americký rodák ve švédských barvách Duplantis vedle her v Tokiu vyhrál i halové mistrovství Evropy a Diamantovou ligu, ale vlastní rekord z loňského roku mu tentokrát odolal.

Naopak nejlepší evropský atlet uplynulé sezony Warholm zazářil nejen ziskem olympijského zlata a diamantové trofeje, ale i nevídanými časy. Na 400 metrů překážek nejdříve v Oslu překonal časem 46,70 bezmála tři desítky let starý světový rekord Kevina Younga a pak ve famózním olympijském finále posunul hranici lidských možností na jednom okruhu s překážkami šest setin pod 46 sekund.

Dva světové rekordy překonal americký koulařský suverén Crouser, který celou sezonu včetně olympijského a diamantového finále neprohrál. Krajana Randyho Barnese navíc připravil po třech desítkách let o světové rekordy v hale i venku. V lednu pod střechou vylétl do čela historických tabulek výkonem 22,82 metru, v červnu venku vylepšil letité maximum o plných 25 centimetrů na 23,37 metru. Crouser by mohl být prvním vrhačem mezi světovými Atlety roku od Jana Železného, který vyhrál v roce 2000.

Ve finálové pětici jsou také dva vytrvalci. Nejlepší atlet světa z let 2018 a 2019 Eliud Kipchoge se do výběru dostal díky úspěšné obhajobě olympijského zlata, při níž vyhrál maraton pod pěti kruhy nejvyšším rozdílem od Mnichova 1972. Joshua Cheptegei postoupil díky olympijskému zlatu na 5000 a stříbru na 10.000 metrů.

Galavečer se uskuteční 1. prosince, kvůli pokračující pandemii koronaviru bude stejně jako loni virtuální.