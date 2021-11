Duplantis může být znovu světovým Atletem roku, konkurují mu Warholm a Crouser

Mezi finalisty jsou výhradně olympijští šampioni. Americký rodák ve švédských barvách Duplantis vedle her v Tokiu vyhrál i halové mistrovství Evropy a Diamantovou ligu, ale vlastní rekord z loňského roku mu tentokrát odolal.

Naopak nejlepší evropský atlet uplynulé sezony Warholm zazářil nejen ziskem olympijského zlata a diamantové trofeje, ale i nevídanými časy. Na 400 metrů překážek nejdříve v Oslu překonal časem 46,70 bezmála tři desítky let starý světový rekord Kevina Younga a pak ve famózním olympijském finále posunul hranici lidských možností na jednom okruhu s překážkami šest setin pod 46 sekund.

Dva světové rekordy překonal americký koulařský suverén Crouser, který celou sezonu včetně olympijského a diamantového finále neprohrál. Krajana Randyho Barnese navíc připravil po třech desítkách let o světové rekordy v hale i venku. V lednu pod střechou vylétl do čela historických tabulek výkonem 22,82 metru, v červnu venku vylepšil letité maximum o plných 25 centimetrů na 23,37 metru. Crouser by mohl být prvním vrhačem mezi světovými Atlety roku od Jana Železného, který vyhrál v roce 2000.