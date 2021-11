Není snadné jmenovat se Hamzová, říká pokračovatelka basketbalové tradice Eliška

"Upřímně, není to moc jednoduché, když se jmenuju Hamzová. Na druhou stranu, u nás rodině se to zase tak nebere. Naši by nás podporovali, ať už bychom dělali jakýkoliv sport," řekla Hamzová novinářům v Dublinu před dnešním zápasem kvalifikace mistrovství Evropy 2023 s Irskem.

Její maminka Romana se stala několikanásobnou českou šampionkou a pomohla také ke stříbru na ME 2003 nebo k pátému místu na olympijských hrách o rok později. Stejně jako Eliška, i ona hrála na postu rozehrávačky.

"Mamka mi občas s něčím poradí, ale na této úrovni mi už většinou radí více trenéři. Taťka je sice hodně pryč, ale basketu pořád rozumí, takže se o něm doma hodně bavíme. Tím, že hraje i mladší ségra, je u nás basket velké téma," usmála se Hamzová. Její bratři hrají fotbal.

Hráčka brněnských Žabin je rovněž jednou z tváří obměny v reprezentaci, která se již musí obejít bez nedávných opor Kateřiny Elhotové, Romany Hejdové a Lenky Bartákové, jež ukončily kariéru. První zkušenosti v národním týmu sbírala Hamzová už na letním mistrovství Evropy. Nyní její role ještě víc roste, v posledním utkání proti Bělorusku (60:66) nasbírala pět bodů a tři asistence.

"Doma byli samozřejmě rádi, už když jsem do reprezentace nakoukla v létě. Každopádně je znát, že se ten tým obměnil. Je to více rovnoměrně rozložené, na každé z nás je větší zodpovědnost, než to bylo třeba na Evropě," řekla Hamzová.

Doufá, že i ona povede časem národní tým k úspěchům. Přestože dostala v minulosti nabídky z jiných českých klubů, rozhodla se ještě zůstat v Žabinách a nelituje. "Uvidíme, kam to dotáhnu. V budoucnu bych ráda nakoukla do zahraničí, ale zatím jsem spokojená v Brně. Tím, že letos hrajeme Eurocup, máme o ten potřebný level výš a můžeme to nyní zúročit i v nároďáku. Vždyť jen z Žabin jsme tu čtyři holky a je vidět, že nás každý zápas posouvá dál," uvedla.

Při absenci nemocné Terezy Vyoralové bude Hamzová důležitou hráčkou i v zápase proti Irsku. Češky zaútočí ve skupině I na hřišti papírového outsidera na první kvalifikační výhru, která by je udržela v boji o čelní příčky.

"Je to nepříjemné, že tu Terka není. Přišly jsme v ní o dalšího stálého člena týmu. Ač si všichni myslí, že Irsko bude lehký soupeř, bude to velmi nepříjemný zápas. Hrají specifickou hru a my se budeme muset pořád soustředit a nepodcenit je," dodala Hamzová.

Zápas začne v Dublinu v 18:00 SEČ.