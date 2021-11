Radost a smutek během pár dnů. Bývalý šampion zažívá emoční horskou dráhu

Je jedním z nejúspěšnějších zápasníků v historii. Během své kariéry se stal šampionem UFC v muší váze, načež po turnaji s pořadovým číslem 249 obhájil pás šampiona a oznámil konec kariéry. Tím šokoval doslova celý svět MMA. Čtyřiatřicetiletý Američan se ovšem krátce poté nechal slyšet, že by se mohl vrátit zpět do klece, což už se zřejmě nestane. Naopak Cejudo zmínil touhu po normálnějším životě a založení rodiny. A to se povedlo.

„Od svých 11 let mám za sebou zhruba 600 zápasů. Nemám děti. Teď mám konečně přítelkyni a chci vkročit do nové kapitoly svého života. Byl jsem extrémně sobecký, abych získal to, co jsem získal. Chci odejít na vrcholu. Udělal jsem to ve wrestlingu, chci to udělat v MMA. Chci zůstat králem navždy," sdělil Cejudo při oznámení konce kariéry.

A založení rodiny na sebe nenechalo dlouho čekat. Sám zápasník na svém Instagramu zveřejnil fotku z nemocničního lůžka, kde jeho přítelkyně Ana Karolina porodila dceru Americu Marii.

„Ve 4:26 přivedl Bůh na svět naší krásnou Americu. Je to neskutečně zodpovědný pocit, který máme jako rodiče. Můžeme se poučit z naší výchovy a toho, co nám chybělo. Slibujeme, že tě budeme milovat, povzbuzovat, vést k disciplíně a mít s tebou skvělý vztah, moje milá Americo. Maminka a tatínek tě chtějí přivítat na tomto krásném světě. America Maria Cejudová 18/11/2021," zní na Instagramu bývalého šampiona.

Před pocitem štěstí ale přišel pravý opak. Jeho sestře Glorii totiž v úterý lékaři diagnostikovali čtvrtou fázi rakoviny, o čemž informoval sám Cejudo. O den později zveřejnil i video z nemocničního lůžka, na kterém jeho sestra leží.

„Ahoj lidi, chci vás jen požádat o modlitby za mou sestru Glorii, která bojuje se čtvrtým stádiem rakoviny. Pro rodinu to je náročné, protože nevíme, odkud rakovina pochází. Jen vás žádám, abyste se za nás modlili," napsal rodák ze San Jose na svém Instagramu.