Putin si vezme, co chce. Ukrajinu, stejně jako prsten za vítězství v Super Bowlu

„Byli jsme pozváni na večeři s prezidentem Putinem a já mu během ní prsten ukázal. Samozřejmě v domnění, že si ho prohlédne a vrátí ho. On si ho navlékl na prst a pronesl: ,S tím prstenem bych mohl někoho zabít.´ Pak ho strčil do kapsy, tři muži jeho ochranky ho obklopili a on s mým prstenem odešel," citoval Krafta list New York Post.