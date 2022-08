Srdcervoucí příběh. Partnerka zesnulého fotbalisty měsíc po jeho smrti oznámila, že s ním čeká dítě

Spencer Webb byl považován za jeden z největších talentů amerického fotbalu. Čtyři sezony strávil v týmu Oregon Ducks. Osudným se mu stala nehoda u jezera Triangle poblíž Eugene v Oregonu. Při skoku do vody se udeřil do hlavy a kolemjdoucím ani záchranářům se ho nepodařilo oživit.

„Nikdy jsem nikoho nemilovala tak jako tebe. Byl jsi pro mě vším, dal jsi mi smysl života," napsala tehdy jeho přítelkyně Kelly ve vzkazu, který mu poslala do nebe. Nyní skrze sociální sítě oznámila, že se zesnulým fotbalistou čeká dítě.

„Vše, co jsi kdy chtěl, bylo být otcem. Vím, že budeš shůry ten nejlepší. Nemůžu uvěřit, že to musím zvládnout bez tebe, ale vědomí, že budu mít kousek tebe mě drží nad vodou," napsala modelka ke svému příspěvku. Na fotografii drží tabulku s fotkou z ultrazvuku a dívá se do nebe.