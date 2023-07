Tým amerického fotbalu Prague Black Panthers si zahraje o historický úspěch!

Pražští Černí panteři poprvé v historii bez porážky opanovali základní část rakouské ligy, do play off vstupují z prvního místa s bilancí deseti výher, což jim dalo pro semifinále výhodu domácího prostředí. „Celý tým, od hráčů po trenéry, jsme se soustředili v této sezoně a sbírali vítězství. O play off jsme hráli se všemi těžkými soupeři a dařilo se nám pokračovat ve vítězné sérii," hodnotí dosavadní vystoupení Prague Black Panthers v sezoně hlavní kouč.

Dobře ale ví, že základní část soutěže plná úspěchů je minulostí. Semifinále začíná od nuly. „Nechci přeceňovat základní část, Teď jsme prostě jeden ze čtyř nejlepších týmů. Ano, do play off jdeme s perfektní bilancí 10:0, ale dokud neukážeme, že jsme tým, který vyhraje titul, tak to neznamená nic víc, než že jsme jedním ze čtyř celků v play off," má jasno Ford.

Foto: Kamil Herák Hráči Prague Black Panthers (vlevo) v akci.

Dobře ví, že semifinálový soupeř zaslouží respekt. Vikings patří mezi nejlepší evropské organizace amerického fotbalu, a právě na nich loni Panthers ztroskotali v semifinále, když prohráli 44:50. Český celek loni dělilo deset yardů od postupu, ale po defenzivní stopce vídeňského celku se z postupu nakonec radoval několikanásobný rakouský mistr.

Foto: Archiv Black Panthers PBP loni ztroskotali v semifinále.

„Je vidět, že to je špičková organizace. Loni byli ve finále, mají spoustu famózních hráčů a zázemí, kterému se nemůže rovnat nikdo v Evropě. Před sezonou byli velcí favorité na titul," naznačil kouč pražského týmu, jak těžký soupeř stojí Panthers v cestě do Austrian Bowlu.

Pražský tým ale ví, že jsou Vikingové k poražení. V letošním roce se oba celky utkaly v základní části a dramatický duel rozhodlo až prodloužení. V něm nakonec obrana Black Panthers zastavila útok soupeře a jediný český zástupce v nejvyšší rakouské lize si tak poprvé připsal skalp svého velkého rivala po skóre 23:22. Teď si to oba rivalové rozdají v boji o vstupenku do titulové bitvy.

Foto: Archiv Black Panthers Do playoff Panteři vstupují z prvního místa tabulky s bilancí 10-0.

„Očekávám velmi vyrovnaný zápas, kdy se bude hrát od začátku do konce naplno. Vikings mají velmi nabitou soupisku, mají i skvělé náhradníky, takže to bude o drobných chybách a koncentraci po celé čtyři čtvrtiny," naznačil Ford, jak by mohl sobotní zápas vypadat.

Za klíčové pro postup do finále vidí výkon wide receiverů ve složení Jakub Woleský, Jan Štiegler, Kamil Roba a Peter Anderson. „Pokud se bude dařit skupině receiverů, budeme skórovat a máme šanci vyhrát," naznačil Ford.

Zásadní roli by podle něj mohl sehrát i quarterback Tyler Jarnagin. „Hraje fantasticky celý rok," chválil kouč Panthers a zdůraznil, že důležiý bude pochopitelně i výkon obrany, tam za hlavní postavy Pražanů označil trio Tomáš Svoboda, Jan Kabát a Keondre Ko. „To jsou pilíře naší obrany, na které spoléháme po celý rok. Umí vytvořit velkou hru, když to tým potřebuje. Pokud oni zahrají dobře, máme šanci se dostat do finále," dodal Ford.