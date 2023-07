Gladiators a Steelers se utkají o jubilejní titul v lize amerického fotbalu

Jihlavští to logicky vidí jinak. "Neradi prohráváme a v této sezoně se nám to už dvakrát stalo. V Ostravě to byl ale krásný zápas. Teď to ale bereme pozitivně. Není na nás takový tlak, nemáme za sebou perfect season. Navíc Steelers u nás historicky vyhrávat neumí," řekl hlavní kouč Gladiators Matěj Večes.