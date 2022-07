Baršim znovu roztáhl křídla! Chybí už jen poslední milník

Zbývá mu poslední milník. „Tady byl pro mě jediný cíl získat zlato,“ hlásil. „Ale už mi chybí jediné, světový rekord,“ uvědomuje si. Zatím se 29 let starému výkonu Sotomayora 245 cm přiblížil na dva centimetry a je druhým nejlepším výškařem historie, ale i tento zápis už je starý osm let.

„Někdy je těžké předvádět to, co od vás lidé čekají, ale pro mě je teď obhajoba zlata z Dauhá a to, že jsem se dokázal vrátit po zranění, to nejcennější,“ ujistil Baršim, než si šel vyslechnout katarskou hymnu.