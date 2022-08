Boj o limity i úvazky si vybral daň. Ale vnitřní motor i motivace Joglové zůstává

Letos na jaře se objevily vleklé dýchací problémy, k tomu se začal ozývat operovaný kotník. Joglová zvládla Pražský maraton, ale kloub dál bolel. „Zlepšovat se to začalo pozdě. Ani jsem netušila, co od sebe v Mnichově čekat, proto jsem neříkala žádné časy dopředu. Samozřejmě bych si přála jiný čas a umístění, ale jsou úměrné tomu, co se dělo v přípravě,“ připouští.