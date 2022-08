Dusno v českém týmu. Běžkyně zastavila, nedostala pití. Svaz se nařčením brání

MNICHOV (od našeho zpravodaje) – Hrochová si na prvních dvou občerstvovacích stanicích nezvládla převzít nápoje, které chtěla. A to byl samozřejmě na nejdelší běžecké distanci ve chvílemi dusném počasí problém.

„Nebyla jsem schopná se s realizačním týmem synchronizovat. Když jsem je potřebovala poprvé, vůbec jsem je neuviděla, protože se mi tam neukázali, a to jsem tam vyběhla jako první a pití nedostala. A na druhé občerstvovačce to pustili, než jsem stihla láhev vzít, takže jsem běžela jen na vodu, na níž se maraton uběhnout nedá,“ lamentovala Hrochová.

Foto: ČAS - Soňa Maléterová Tereza Hrochová na trase maratonu při mistrovství Evropy.Foto : ČAS - Soňa Maléterová

V závodě byly tři Češky, každá měla svého osobního „občerstvovače“. U Hrochové tuto roli plnil bývalý elitní mílař a nyní kouč Jakub Holuša. Podle běžeckého šéftrenéra Jana Pernici ale bylo vše připraveno, jak mělo být.

„Na první občerstvovačku vůbec nezaběhla. Běžela na čele, měla výhled, nechápu, proč nepřiběhla,“ podivoval se. Na druhé byl podle něj problém v tom, že Hrochová chtěla zároveň iontový nápoj i vodu.

„Je to složité na uchopení v běhu, když je tam chumel závodnic. Ale Kuba ji vše podle domluvy na poradě nachystal, jedna ruka nahoře, druhá dole. Nejdřív sáhla po vodě a vybouchla si ten ionťák. Přitom jsme jí říkali, ať si nechá dát jen ionťák, chytne ho na jistotu a vodu si pak vezme hned za tím na oficiální občerstvovačce,“ líčil Pernica.

Nešťastná Hrochová pak dokonce zhruba na 27. kilometru zcela zastavila. „Bavila jsem se tam s jedním trenérem z Německa, s nímž spolupracujeme a ten mě utěšoval. Došla jsem k našemu realizačnímu týmu, prohodili jsme pár vět, z mé strany hodně naštvaných. Řekli mi, proč teda neběžím, tak jsem se naštvala a šla to ještě zkusit,“ popisovala 26letá běžkyně.

Našla v sobě dost sil, předvedla silný závěr a posunula se před Marcelu Joglovou zpět na pozici české jedničky. Ale hořkost v ní zůstala. „Jediný problém byl v tom, že tu nebyl trenér, který by to zvládl ošéfovat. Bohužel ho nevzali,“ štvalo Hrochovou, která byla v podobné pozici i vloni na olympiádě.

Bez trenéra průšvih

„Pro mě je naprosto zásadní, je vidět, že bez něj to fungovat nebude. V Eugene byl a zaběhla jsem docela slušný výsledek. Bez něj to je s prominutím průser,“ vykládala 17. maratonkyně z letošního mistrovství světa.

Důvod absence Vladimíra Bartůňka? I tady se pohledy výrazně liší. „Honza Pernica mi volal, jestli bych si mohl přesunout práci a jet sem. Tak jsem řekl, že si to zařídím,“ líčil Bartůněk.

„Jenže další týden volal, že ta možnost není a pojedou jiní trenéři. A nabídli mi, abych si to zaplatil, nebo by to vzali z peněz Terky na přípravu, což jsme nechtěli. Slíbil, že udělají maximum pro Terku, tak jsem říkal, ať se předvedou. My maximum udělali, svaz nám hází klacky pod nohy a chová se arogantně,“ tvrdí kouč.

Kouč by význam měl

Pernica uznává, že Bartůňkovi nakonec nabídl místo týmové akreditace kartičku osobního kouče. Tu využil například trenér další české maratonkyně Moiry Stewartové Václav Janoušek. „Vláďa měl pozvání, mohl by být na občerstvovačce, na trati by určitě měl význam, jen by nebydlel s týmem na hotelu. Kdyby jim na tom opravdu záleželo, tak by tu byl,“ oponuje trenér, jenž je zároveň osobním koučem třetí Češky Marcely Joglové.