Brněla mi ruka, nemohl jsem s ní hýbat. Sýkora se oklepal z nepříjemného zážitku

EUGENE (od našeho zpravodaje) - Byla to v jeho podání horská dráha. Spíše vlažný úvodní den, ale v neděli následovaly povedené překážky a skvělý disk. Ten poslal až na 54,39 m, což bylo nejen nejdál ze všech desetibojařů v soutěži, ale i v historii světových šampionátů!

„Na jaře jsem si na tréninku říkal, že můžu hodit i 55 metrů. Podmínky byly dobré, kéž by tak šlo všechno,“ pousmál se 27letý svěřenec Jakuba Uhra. Byl devátý a následovala tyč, která je u Sýkory často zlomovým momentem desetiboje. Tentokrát bohužel doslova.

Foto: Brian Snyder, Reuters Český desetibojař Jiří Sýkora leží v doskočišti s pochromanou rukou poté, co mu praskla tyč.Foto : Brian Snyder, Reuters

Když si oddechl, že na třetí pokus překonal základní výšku 460 cm, rozběhl se proti laťce o 20 centimetrů výše. Odrazil se a křup! Zvuk zlomené tyče se rozléhal po stadionu.

„Byl to šok, brněla mi ruka, nevěděl jsem, co s ní mám. V tu chvíli jsem s ní nemohl hýbat,“ popisoval. Na doskočiště přispěchal zdravotník a Sýkora levačku přece jen rozhýbal. Ale byla bolestivě naražená. „Naštěstí to nebyla pravá ruka, to bych nevzal oštěp do ruky,“ líčil.

Takto mohl přes ztrátu v tyči dokončit ve výkonu 8107 bodů, jen patnáct od osobního rekordu. „Ale tady to měl být bez debat osobák, dost výrazný. Štve mě to, protože tohle byl už několikátý desetiboj, co jsem měl nějak rozjetý a zase se něco stalo,“ povzdechl si.

Teď bude důležité se po tyčkařském karambolu dát fyzicky i psychicky dohromady do mistrovství Evropy v Mnichově.