Česká radost na překážkách. První v cíli? Úleva i euforie. A skalp kouče jako bonus

Napálit to s tím, že musím mít dlouhý krok, protože s prvními překážkami mám většinou problémy normálně, natož v první dráze, kde je ta zatáčka hodně ostrá. Takže jsem první část myslela hlavně na to, abych měla co nejdelší krok, a když vyjde první, tak už to jde jak po másle.