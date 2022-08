Domácí triumf i dojemné loučení. Parádní kulisa, tak bych chtěl končit taky, usmál se Helcelet

MNICHOV (od našeho zpravodaje) – Z nominovaného českého tria zůstal v Mnichově jako poslední Mohykán ten nejzkušenější. Ondřeje Kopeckého nepustil do soutěže zraněný sval, Jiří Sýkora odstoupil po kouli. Jen Helcelet si tak vychutnal úchvatnou atmosféru na Olympijském stadionu až do konce.

Uvidím, jak se budu cítit ve středu, při tyčce jsem byl hodně bolavý a nebyl si úplně jistý, jestli zvládnu deset disciplín. Při prvním pokusu mě hodně zabolelo v zádech, to jsem se lekl, že bude konečná, naštěstí jsem to rozhýbal a Jirka Kmínek mi pomohl se dát do kupy, že jsem dokončil. Ale kdybych byl v pohodě, jel bych ještě do Talence.