Český rekord a elitní desítka? Naprostá bomba! A to už mě všichni pohřbili, zářila česká atletka

To je naprostá bomba, o tom jsem jen snila, ani jsem si to netroufla vyslovit! Doufala jsem třeba v elitní patnáctku, ale ten závod byl super. Strašně utekl, až poslední pětka bolela, to jsem si musela říkat, že tu sílu mám, jen nesmím řešit, že je to závod. A ještě jsem kolem 20. kilometru chvilku necítila levou nohu a bála se, jak to bude z nervového hlediska dál.