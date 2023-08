Noční můra norské hvězdy! Další Skot obral jasného favorita o zlato

Jenže letos Wightmana potkalo zranění, které ho do Budapešti nepustilo v roli závodníka, tak dorazil alespoň jako televizní expert. A mohl na vlastní oči sledovat nečekaný triumf svého parťáka, s nímž odmala v Edinburghu závodil, než se Kerr přesunul studovat do USA…

Kerr není žádným nováčkem mezi elitou, v 25 letech má doma olympijský bronz z Tokia. Svůj životní závod si ale schoval do Budapešti. „Je to odměna za ty roky dřiny. V poslední zatáčce jsem věděl, že do toho prostě musím dát všechno, co v sobě mám. Bez ohledu na bolest,“ vyprávěl Brit.