Žádná přetvářka, neházíme po sobě blesky. Vadlejch o oštěpařské partě i nadšení z vedra

Budapešť (od našeho zpravodaje) ‑ Na čekání na svou soutěž je zvyklý. „Pro mužský oštěp je to takový kolorit. Třeba na olympiádě, která trvá přes dva týdny už jsou všichni doma nebo slaví a my zatím čekáme na den D. Radši závodím, než čekám,“ přiznává.

Do Budapešti jste dorazil až v průběhu šampionátu. V jakém rozpoložení? Letos máte zatím výbornou sezonu, vedete světové tabulky…

Cítím se dobře, nedělám z toho závodu nic víc, i když je to mistrovství světa. Je už moje šesté, nervózní zatím nejsem, ale to na sto procent přijde, až se přiblížím stadionu. Tam bude ta zdravá nervozita potřeba.

Nicméně do šampionátu můžete vstoupit se sebedůvěrou podpořenou výkony.

Je fakt, že když házíte téměř každým závodem 85 metrů, tak si věříte, že těch 85 hodíte. Tím se vytváří to sebevědomí. Protože když někdo hází s rozptylem deseti metrů, nemůže čekat, že zrovna na velké akci přijde ten výkyv směrem nahoru. Ale je pravda, že letos je moje výchozí pozice asi nejlepší.

Co vám daly poslední roky, kdy jste dokázal sbírat medaile ze všech velkých akcí?

Přece jen velká akce je nějaký tlak a je důležité si ho nepřipouštět. A když se povede, dodá vám takový klid, že už jste to zvládnul a závodit umíte.

Sledoval. Kolik lidí si myslelo, že budeme mít medaili ze smíšené štafety? To je neuvěřitelný úspěch. Prožíval jsem i Tomáše Staňka, závodím s ním dvacet let a když jsem viděl jeho kvalifikaci, lehce mě to zasáhlo.