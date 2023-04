Chebet obhájil triumf na maratonu v Bostonu, Kipchoge skončil šestý

RAJNOCHŮV GLOSÁŘ: Úžasné derby, pochvala i rozhodčím, Plzeň už hraje o třetí místo

Parádní derby Sparty se Slavií a další rána pro Plzeň, která už by se měla přestat bavit o boji o titul. Reálně by si ve Viktorii měli přiznat, že hrají o třetí místo, protože rozjetá Bohemka a Slovácko, které zabralo, cítí šanci. Speciální pochvalu si zaslouží rozhodčí. Dalibor Černý pískal na Letné výborně, skvěle to zvládl i jeho kolega Dominik Starý v Ostravě, kde hrála Plzeň. Ukazuje se, že Příhodova komise zvolila cestu, která do budoucna pomůže českému fotbalu.