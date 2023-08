Čtvrtkařka Manuel a steeplařka Jarošová jsou juniorskými mistryněmi Evropy

Na nedávném mistrovství republiky v Táboře byla osmnáctiletá talentovaná atletka s angolsko-ruskými kořeny druhá za Ladou Vondrovou v ještě lepším výkonu 51,23, jímž vede evropské juniorské tabulky v tomto roce. V Jeruzalémě se táborská běžkyně radovala z medaile už před rokem, kdy na evropském šampionátu do 18 let vybojovala stříbro.

"Mám velkou radost. Nemůžu tomu pořád uvěřit, že si domů odvezu zlatou medaili," uvedla Manuel ve videu na webu atletického svazu. Loni jí zlato uniklo o sedm setin, teď si to plně vynahradila. "Ta stříbrná medaile nebyla špatná. Zlatá nevyšla, ale myslím, že mě to namotivovalo do dalšího roku a teď je z toho zlatá medaile," řekla.