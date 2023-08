Čtvrtkařky Petržilková a Vondrová postoupily do semifinále, Krsek a Müller vypadli

"Běželo se mi docela dobře. Až mě to překvapilo. Musím poděkovat přírodě, přály nám podmínky, bylo příjemně, bezvětří, teplo. I v rozcvičování jsem se cítila uvolněná. Povedlo se to," řekla českým novinářům.

Mezi muži byl překvapivě nejrychlejší teprve dvacetiletý Nor Havard Bentdal Ingvaldsen, který zaběhl národní rekord 44,39. Od loňska se zlepšil o více než jeden a půl sekundy. Bez problémů postoupili tři exmistři světa Wade van Niekerk z Jihoafrické republiky, Steven Gardiner z Baham i Kirani James z Grenady, kteří vyhráli své rozběhy. Obhájce titulu Američan Michael Norman prožil nevydařenou sezonu a do Budapešti nepřiletěl.

"Pocitově mi to připadalo daleko rychlejší, než to ve finále bylo. Těžko říct. Už v rozcvičení jsem cítil, že ty dvě čtvrtky v nohách mám, že to nebude stoprocentní. Na druhou stranu v závodě jsem se cítil mnohem lépe - super, všechno podle plánu. V cíli jsem i předběhl skvělého Američana (Bryce Deadmona). To bylo dobré, ale čas bohužel nebyl," uvedl.