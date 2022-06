Desetibojař Kopecký má domácí titul, osobní rekord i limit na ME

V sedmiboji zvítězila stejně jako loni Dorota Skřivanová. Pátá žena halového mistrovství světa nasbírala 6073 bodů a poprvé překonala šestitisícovou hranici. Stejně jako Kopecký se zařadila na sedmé místo českých historických tabulek. Za limitem pro ME zaostala o 147 bodů.

"Trošku jsem počítal s tím, že by to mohlo být lepší než v Bydhošti. Pár disciplín mě fakt překvapilo. Užil jsem si to," uvedl Kopecký ve videu na webu atletického svazu. Také měl namále v tyčce, když základní výšku 460 cm skočil až na třetí pokus. Nakonec zdolal 500 cm. "Tyčka byla dneska pekelná. Mohl jsem skočit i víc, 520 tam málem zůstalo, ale pět metrů v těchhle podmínkách je super," řekl atlet pražské Dukly.