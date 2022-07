Diskař Bárta vypadl na MS v kvalifikaci, překážkář Warholm poběží finále

Bárta byl spokojen jen s prvním pokusem, při němž poslal disk ke 63 metrům. "Přesně jak jsem chtěl začít, lehký technický hod, zajistit a pak to stupňovat," řekl České televizi. Jenže místo zlepšování byly další dva hody horší a ještě horší. "Bohužel pak jsem začal dělat drobné chyby v technice, nabalilo se to a byla z toho velká chyba. Ještě do posledního pokusu jsem si myslel, že to hodím. Mrzí mě, že se mi nepodařilo tam složit kompletně jeden dobrý pokus," litoval.