Do kruhu s ručníkem, bezmoc i frustrace. Tohle je na ploutve, hlásil český rekordman

Na závěrečný pokus si do poslední chvíle schovával hlavu i kouli pod ručník. Leč vše marné. „Teklo to skrz. Jak se dostane voda mezi kouli a krk, nedá se nic dělat, to už máte na krku Niagáru,“ bezmocně krčil rameny český koulařský rekordman Tomáš Staněk. Ostatně podívejte se v následujícím videu.

Prokletý déšť. Vzteklý Tomáš Staněk odhodil kouli. Když máte Niagary na krku, je to nehratelný.Video : Sport.cz

Článek Na Odložilově memoriálu skončil druhý díky prvnímu pokusu na 20,60 m. Další zdařený pokus už nezapsal, v prudkém dešti cítil bezmoc. „Tohle jsem asi ještě nezažil, v tom se dá akorát plavat s ploutvemi. Nebo to kontumačně ukončit,“ hořce se pousmál. „Doufal jsem, že se v tom mraku ukáže skulinka, kdy si budeme moct zaházet, protože je tu dobrý kruh, který neklouže, ale marně,“ uznal. „Bohužel je to ocel a klouže to,“ věděl třetí muž páteční Diamantové ligy ve Florencii. Atletika Oštěpař Vadlejch pošesté zvítězil na Odložilově memoriálu

