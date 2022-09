Do USA míří studovat stále víc Čechů. Myslí i na to, co bude po sportu, říká oštěpařka

Ze studií v zámoří se oštěpařka Irena Gillarová vrátila už před pěti lety, ale čtyři roky na univerzitě Virginia Tech v ní zanechaly tak silnou stopu, že chce podobnou zkušenost dopřát co nejvíce mladým sportovcům. A tak souběžně se svou kariérou, kdy už to dotáhla do finále mistrovství světa i Evropy či do olympijského Tokia, rozjíždí agenturu, která nejen atletům pomůže zprostředkovat studium v zámoří.

Foto: archiv Ireny Gillarové Irena Gillarová v dresu univerzity Virginia Tech.Foto : archiv Ireny Gillarové

Článek Do projektu se pustila s bývalým elitním squashistou a nyní manažerem Janem Koukalem, do týmu patří i zástupci dalších sportů, třeba olympionička v plavání Martina Moravčíková nebo bývalý hokejový mistr světa Michal Broš. Každým rokem míří za moře víc vysokoškoláků, kteří chtějí spojit sportovní a akademický růst, k čemuž americké univerzity nabízejí často ideální podmínky. „Až jsem překvapená. Myslela jsem, že budeme bojovat s nezájmem, ale často lidé přicházejí s tím, že nemají profesionální atletiku jako jedinou vizi a myslí i na to, co bude po sportu,“ popisuje Gillarová. Zobrazit příspěvek na Instagramu A post shared by Sportegy Futures (@sportegyfutures) Vloni se tak do USA vydala třeba olympionička Barbora Malíková, letos mistryně republiky na šedesátce Eva Kubíčková, namířeno tam má i nejlepší juniorská koulařka Katrin Brzyszkowská… A v zámoří je často zájem i o sportovce, kteří ani v Česku nepatří mezi tu nejužší špičku. „Univerzitám se díky jejich systému vyplatí brát Evropany, my se pak snažíme ty sportovce připravit, aby co nejvíce komunikovali se svými budoucími trenéry a týmem, abychom předešli tomu, že jim škola nebo trenér nesedne,“ popisuje Gillarová. Však třeba největší hvězda její disciplíny Barbora Špotáková se z USA před 20 lety vracela zraněná a otrávená. Také mnoho trenérů a svazových činovníků napříč sporty není z trendu odchodů do Ameriky nadšených. „Stalo se, že někdo ze svazu volal klučinovi, co šel na Harvard, že se tam akorát zraní, to mi přišlo zbytečné,“ přiznává Gillarová. Atletika Nejmladší česká olympionička po radikálním kroku: Dřív jsem se tomu jen smála Sama je spolu s diskařem Markem Bártou jedním z mála atletů, kdo se po návratu dokázal prosadit na vrcholné akce. Na druhou stranu řada bývalých atletů díky zkušenostem a kontaktům ze zámoří získala stáže či zaměstnání ve významných světových společnostech. Se zraněním nyní bojuje i talentovaná čtvrtkařka Barbora Malíková, byť jí potíže achilovky zlobily už v Česku. V USA se naučila řád „Já se trápila, že tam teď nemůže závodit a jen to může podporovat, co se říká o zraněních v Americe. Ale sama mi říkala, jak tam je šťastná, že tam může studovat svůj obor,“ líčí Gillarová, která Malíkové pomáhala s výběrem univerzity Virginia Tech, tedy své bývalé školy. „Přitom s dnešními možnostmi bych si já vybrala jinou. Virginia Tech je skvělá na technické obory a já studovala politologii,“ připomíná oštěpařka, která v zámoří studovala ještě pod jménem Šedivá. „Ale měla jsem štěstí na trenéra i tým a systém je nastavený tak, že se snaží vychovat dobré sportovce a k tomu nastaví studium. Já se tam naučila řád a byla jsem větší profesionál, než když jsem se soustředila jen na atletiku,“ říká svěřenkyně Jana Železného, která kvůli opakovanému svalovému zranění vstoupí do sezony až v jejím závěru v Maďarsku. Atletika Tyčkař Kudlička se s kariérou loučil na náměstí. Už jsem dokázal, co jsem dokázat měl, řekl

Reklama