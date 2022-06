Evropská atletika chce znovu samostatný kontinentální šampionát

Bude v Birminghamu, nebo v Budapešti, oznámila Evropská atletika v tiskové zprávě. Kontinentální federace zároveň zveřejnila, že se k samostatným ME hodlá vrátit natrvalo. To zaskočilo organizaci ECM, která pořádá společné evropské šampionáty. "Respektujeme rozhodnutí Evropské atletiky, ale jsme překvapeni komunikací tohoto strategického rozhodnutí jen necelé dva měsíce před tím, co by mohlo být neuvěřitelným druhým ročníkem multisportovního mistrovství Evropy v Mnichově," uvedla ve vyjádření pro server insidethegames.