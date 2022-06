Jsou mladé, pekelně rychlé a doma mají ligové fotbalisty. Troufly by si talentované sestry i na ně?

A tak si tuto trať zaběhla i na Zlaté tretře Ostrava například po boku loučící se americké hvězdy Allyson Felixové. „Velký zážitek. Rozcvičovaly jsme se vedle sebe a překvapilo mě, jak jí i dalším hvězdám stačí málo na rozcvičení. To jsem ještě úplně nerozlouskla, jak to dělají,“ usmála se.

Přesto je pojí ještě jedna věc, chodí s fotbalisty. Zatímco Nikola tvoří pár s Danielem Köstlem z Bohemians Praha, Ester se sparťanem Martinem Vitíkem. Není to přitom tak, že by cíleně hledaly partnery na fotbalových stadionech.

Jak to vypadá, když obě sledují ligový souboj Sparty s Bohemians? „Zatím se nestalo, že by proti sobě hráli celý zápas, až to přijde, tak to bude na tribuně pořádný fight,“ vtipkuje Nikola.