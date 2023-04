Hassanová se možná na olympijských hrách v Paříži pokusí napodobit Zátopka

Po nedělním úspěchu třicetiletá rodačka z Etiopie odmítla, že by se nyní zaměřila pouze na maratony. "To nemůžu. Užila jsem si maraton i celou tu cestu. Chci je běhat, ale chci pokračovat i na dráze. Tu miluju, to se nezmění. Chci všechno a chci být všude," prohlásila Hassanová, která drží evropské rekordy v řadě disciplín včetně běhů na 1500, 5000 a 10 000 metrů.