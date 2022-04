Italský bavič Tamberi chce v Ostravě získat první křišťálovou tretru

První velkým zahraničním jménem, které pořadatelé oznámili, je italský výškařský showman, mistr Evropy i světa Gianmarco Tamberi. Do Ostravy přicestuje tento výstřední výškař potřetí a bude usilovat o premiérové vítězství. Jeho nejlepším umístěním v Ostravě bylo třetí místo v roce 2020.

„Ital se nesmazatelně zapsal do historie, když se při Olympijských hrách v Tokiu dohodl se svým soupeřem z Kataru, že se podělí o nejcennější kov. Naposledy se zaskvěl na halovém šampionátu v Bělehradě, kde bez přípravy získal bronz. Na letní sezónu se připravuje s velkou vážností a před ostravským mítinkem už bude mít v nohách starty na Diamantové lize v Dauhá a Briminghamu," uvedl manažer mítinku Alfonz Juck.

Na startu ostravského závodu, jenž byl společně s dalšími jedenácti mítinky světa zařazen do Continental Tour Gold na rok 2022, nebudou chybět i nejlepší čeští výškaři, mistr Evropy do 23 let Jan Štefela a národní šampion Marek Bahník.