Já a Kubova manažerka? Prý se musím nejdřív osvědčit, směje se Vadlejchova manželka

Jen do olympijského Tokia v době přísných pandemických opatření nevyrazila a z pochopitelných důvodů chyběla i vloni v Eugene. „To měla Emička pár měsíců, hned jsme to zavrhli,“ vysvětluje.

Teď má jejich dcera Emma rok a čtyři měsíce, do Budapešti také přijela, jen na tribuně nevydrží. „Ona je docela číslo, jen by tam lítala. Tak je s mamkou na hotelu a dívají se na televizi. Finále je stejně pozdě večer,“ líčí Lucia Vadlejch. „Ale příští rok to bude zase lepší. Už teď, když vidí Kubu v televizi, volá: Táta, táta,“ usmívá se.