Atletika prošla očistou, teď přijdou změny. Uznávaný manažer o penězích, dopingu i budoucnosti

Čím to, že má Coe v atletice takovou podporu?

Ještě při volbách v roce 2015 získal solidní počet hlasů také Sergej Bubka. Teď ale není nikdo jiný, kdo by se profiloval a prezentoval nějaké ideje.

V tom je atletika silná a jednotná, jsou jiné sporty, kde má Rusko stále značný vliv. Ale nikdo nemůže Coeovi vyčítat, že by to dělal z jiných důvodů, než uvádí, tedy že zaútočili na jinou zemi. Dopingová kauza už je vyřešená. Kdyby nebyla válka, mohli by tu závodit.