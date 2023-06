Jako bych měl v patě hřebík. Český sprinter se bál konce, teď je zpět

Dost. Bylo to devět dlouhých měsíců, opravdu jsem si užil své. Hodně jsem se těšil, ale ještě to nebylo ono. Když z toho vypadnete na takovou dobu, chybí lehkost a závodní drive.

Pamatuju si jako dneska, jak mě v prosinci při tréninku v Jihoafrické republice zničehonic zabolela pata, udělala se tam zespoda ostruha. Léčili to pan Kolář i Karolína Velebová (lékařka reprezentace), lámali si hlavu, co s tím. Dostával jsem rázovky, kortikoidy. Nakonec jsem měsíc chodil na rentgenové ozařování, to teprve pomohlo. Bylo to dlouhé…