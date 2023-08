Jen ty můžeš a musíš! Jak se Vadlejch vypořádává s tlakem esa výpravy

Budapešť (od našeho zpravodaje) ‑ „Celkově tu byla spousta diváků a to se házela kvalifikace, která jindy tolik lidi nezajímá. Bylo to moc hezké,“ oceňoval Vadlejch.

V první sérii poslal oštěp na 81,34 m. „To bude stačit, už nemusíš házet dál,“ houkl na něj z tribuny kouč Jan Železný. Měl pravdu, i s tímto výkonem by byl Vadlejch celkově pátý.

Ale kvalifikace není závodem, kvůli němuž Vadlejch do Budapešti přijel. „Už jsem skoro zapomněl, že jsem postoupil. Šel jsem do ní samozřejmě opatrněji a na jistotu. Historie ukázala, že i velcí favoriti v ní vypadli,“ popisoval pár minut po konci kvalifikace.

Vadlejch už má roky, kdy se z velkých akcí rozklepal, dávno za sebou. Na čtyřech z posledních pěti světových šampionátů postoupil do finále. „A to mi v Pekingu dá se říct neprávem vzali kvalifikační limit,“ připomněl šampionát se sporným přešlapem.

„Je velký stres, když vy jediný můžete a musíte. Já to taky kdysi zažil a nesnášel, když mi to někdo říkal,“ připomíná Vadlejchovu pozice v současné české atletice. „Samozřejmě Kuba chce ještě to zlato, ale obdivuju ho už teď,“ vyznal se světový rekordman, jenž světový šampionát i olympiádu vyhrál třikrát.