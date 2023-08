Jíchová poběží o rekord i limit, parádní výkony slibují běžecká finále

Budapešť (od našeho zpravodaje) ‑ Jíchová má životní formu, v rozběhu předvedla výkon 55,10 s, což byl její druhý nejlepší čas kariéry. Přesto nebyla s technikou spokojená a vidí prostor ke zlepšení. Do semifinále postoupila se 17. nejrychlejším časem.

Ve svém běhu, kde se utká i s hvězdami jako je Nizozemka Femke Bolová nebo Američanka Dalilah Muhammadová, by si svěřenkyně Jindřicha Šimánka ráda vylepšila osobní rekord a atakovala čas 54,85 s, což je ostrý olympijský limit. Zatím se k němu přiblížila nejméně na tři setiny při červencovém mistrovství republiky v Táboře.

Úterní finálové disciplíny jsou rovnoměrně rozvrstveny mezi muže a ženy a mezi technické a běžecké disciplíny. Vrcholem na závěr programu by měl být mužský stýpl, v němž by si to měli rozdat dva hlavní favorité Soufiane El Bakkali z Maroka a Lamecha Girma z Etiopie.