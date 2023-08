Počasí jako v Bangkoku a asi 38 štípanců. Extrémní podmínky Jíchovou nerozhodily

Budapešť (od našeho zpravodaje) ‑ „Pocity jsou strašně smíšené. Technika a přeběhy překážek byly mnohem lepší než v rozběhu, z čehož mám radost. Ale doufala jsem v trochu lepší čas, nebylo to zase tak dobré běžecky,“ uznala s mírnými rozpaky.

„Opravdu to byl zážitek. Když jsem sem jela, strašně jsem doufala, že poběžím s Dalilah, a když jsem dneska ráno viděla startovku, měla jsem hroznou radost,“ přiznává.

„A já jsem namotivována do příště,“ říká s výhledem na mistrovství Evropy a olympiádu. Však v Budapešti skončila z Evropanek osmá, což by odpovídalo finálovému umístění za rok v Římě. „Doufám, že to vyjde,“ věří.